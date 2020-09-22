Ellie-Jean ve Holly-Daze Coffey, sörfçülük kariyerlerini bırakıp Only Fans sitesine üye oldu

Avustralyalı 25 yaşındaki sörfçü Ellie-Jean ve kız kardeşi 22 yaşındaki Holly-Daze Coffey, sörfçülük kariyerlerini bırakıp ünlü kadınların hayranlarına üstsüz fotoğraf sattıkları Only Fans sitesine üye oldu.Ellie-Jean, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendikten sonra depresyona girdiğini ve bu nedenle siteye üye olup hayranlarına üstsüz fotoğraf satmaya başladığını, daha sonra kız kardeşinin de kendisini takip ederek siteye üye olduğunu söyledi.

Ellen kardeşler, Instagram hesaplarından sansürledikleri fotoğrafları paylaşıp takipçilerinden siteye üye olmaları durumunda görüntüleri sansürsüz göreceklerine dair paylaşımlar yaptı.Kardeşlerin sörfü bırakıp böyle bir işe girişmeleri özellikle sörf hayranları tarafından büyük tepki aldı. Bazı sörf hayranları "Size okyanuslarda sörf yapmak daha çok yakışır" yorumunda bulundu.Her birinin Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi olan kız kardeşlerin 19 yaşında Bonnie-Lou ve 20 yaşında Ruby-Lee adlı iki kardeşi daha var.

Dört kardeş, Instagram paylaşımları nedeniyle Kardashian kardeşler ile kıyaslanıyor.Ellie-Jean 2010-2017 yılları arasında dünya kadınlar sörf elemeleri serilerinde mücadele etmişti.