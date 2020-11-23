YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Emlak ve ÇTV’de son tarih 30 Kasım

Emlak ve ÇTV’de son tarih 30 Kasım

MERSİN HABERLERİ  | 23.11.2020 15:52 | Son Güncelleme

Emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım mesai bitiminin ardından sona ererken, Akdeniz Belediyesince vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta sonu merkez bina ile Huzurkent’te bulunan veznelerin açık tutulacağı bildirildi.Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vergi mükellefi vatandaşların, gecikmeden kaynaklı zamma maruz kalmaları ve mağduriyet yaşamamaları için vergi ödemelerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

Emlak ve ÇTV’de son tarih 30 Kasım

Emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım mesai bitiminin ardından sona ererken, Akdeniz Belediyesince vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta sonu merkez bina ile Huzurkent’te bulunan veznelerin açık tutulacağı bildirildi.
Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vergi mükellefi vatandaşların, gecikmeden kaynaklı zamma maruz kalmaları ve mağduriyet yaşamamaları için vergi ödemelerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu. Dileyen vatandaşlar, merkez bina veznelerinden kredi kartı veya nakit şekilde ödemelerini yapabilir. Vergi mükellefleri, ’www.akdeniz.bel.tr’ adresine giriş yaparak ve e-belediye sistemine tıklayıp ’https://e-belediye.akdeniz.bel.tr/’ modülü üzerinden online şekilde ve kayıt olmaya gerek kalmadan emlak vergisi ile çevre ve temizlik vergilerini ödeyebilecekler.
Hafta sonu vezneler açık olacak
Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak ve yoğunluğu önlemek amacıyla, 28 Kasım Cumartesi ile 29 Kasım Pazar günleri, 11:00-16:00 saatleri arasında veznelerini açık tutacak. Vatandaşlar, (TR18 0001500158007298237326) numaralı İBAN hesabına havale yaparak veya Vakıfbank ve Yapı Kredi bankalarına ait kredi kartlarıyla da vergi borçları taksitlendirilip ödeyebilir. Ayrıca Huzurkent’te bulunan düğün salonunun altında yer alan vezne de hafta sonu açık olacak.
“Son gün yoğunluğuna kalmayın”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, emlak, çevre-temizlik, ilan ve reklam vergisi ödemelerini son güne bırakmamaları için vatandaşlara çağrıda bulundu. Korona virüs salgınına dikkat çeken Gültak, “Sosyal mesafenin hayati bir önem taşıdığı bugünlerde, belediyemize gelecek vatandaşlarımızdan isteğimiz, aşırı yoğunluk oluşmaması için dikkat çok etmeleri, bunu önlemek için de vergi ödemelerini son günlere bırakmamalarıdır. Salgına karşı belediye olarak gerekli önlemleri alıyoruz. Ayrıca mükelleflerimizin iş ve işlemlerinin kısa sürede çözülmesi için personelimiz görevlendirilecek ve vatandaşlarımıza yardımcı olacaklardır” dedi.

Emlak ve ÇTV’de son tarih 30 Kasım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:33
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Mersin Eczanesi
Akdeniz
Günebakan Eczanesi
Mezitli
Mervem Eczanesi
Mezitli
Aysel Eczanesi
Toroslar
Lida Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.