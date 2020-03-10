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Emekli mobilya öğretmeni müzik aletleri üretiyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, müzik merakı, mobilya öğretmeni Ramazan Aktaş’ı müzik aletleri üreticisi yaptı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, müzik merakı, mobilya öğretmeni Ramazan Aktaş’ı müzik aletleri üreticisi yaptı. Geçtiğimiz yıl emekli olan Aktaş, Küçüksanayideki atölyesinde, ney, ud ve kanun üretimine başladı.
Burhaniye’de Endüstri Meslek Lisesinde mobilya dekorasyon öğretmenliği yaparken, ney üflemeye başlayan ve bazı korolarda yer alan 53 yaşındaki Ramazan Aktaş, emekli olduktan sonra müzik aletleri üretimine başladı. 30 yıl öğretmenlik yapan Aktaş, 20 yıl önce ney çalmaya başlarken, amatör olarak ney üretimine de başladı. Geçtiğimiz yıl emekli olan Aktaş, profesyonel olarak ney üretiminin, ardından kanun, daha sonra da ud üretimine başladı. Oğlu Ozan Aktaş’la beraber ney, kanun ve ud üreten Aktaş işinden oldukça memnun. İşini severek yaptığını anlatan Aktaş, “Amatör olarak başlamıştım müziğe. Özellikle neye başladım. Bir süre sonra ney yapmayı düşündüm. Belli aşamalardan sonra başarılı ney üreticisi oldum. Peşi sıra kanun ve devamında da ud imalatına başladım. Ben, Endüstri Meslek Lisesi Mobilya dekorasyon öğretmeniyim. Tabi ki, ağaca ve yapım işlemlerine olan yatkınlığım nedeniyle daha çabuk adapte oldum. Amatör olarak emekliliğime kadar sürdürmüş olduğum çalışmaları, şu anda sanayide açmış olduğum iş yerinde profesyonel olarak sürdürmekteyim. Dilerim daha da iyi aşamalara geliriz ve müzikle ilgilenen icracı arkadaşlara hizmet ederiz. Düşüncemiz daha iyi işlere imza atmaktır. Bütün müziksever arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

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