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Emekli öğretmen çatı arasında ölü bulundu

ÇORUM HABERLERİ  | 29.12.2020 16:54 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen evinin çatı katında ölü bulundu.Olay, Çorum’da Örnekevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Emekli öğretmen çatı arasında ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen evinin çatı katında ölü bulundu.
Olay, Çorum’da Örnekevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusunun keser istemesi üzerine tek katlı gecekondunun çatı katına çıkan emekli öğretmen Haydar Doğualp uzun süre aşağıya inmedi Bunun üzerine çatı katına çıkan eşi, kocasını yerde hareketsiz halde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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