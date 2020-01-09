Emekli öğretmene maket yapımı enografik sanatçı kartı

Malatya’nın Darende ilçesinde ilk defa Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir sanatçıya sanatçı tanıtım kartı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları değerlendirme kurulu tarafından emekli öğretmen Fikri Çalışkan ‘a, maket yapımı etnografik sanatçı kartı verildi

Fikri Çalışkan , “25 yıllık eğitim hayatımdan sonra emekli oldum ondan sonra hobi olarak sanat eserlerine heves sardım sanat eserleri yapmaya uğraştım ve çalıştım. 3-4 tane sanat eseri yaptıktan sonra eş dost bizde görelim bakalım derken küçük bir sanat evi açtım. Orada sanat çalışmalarıma devam ettim ve sonunda sanat evimi dışarıya açtım. Özellikle dışarıdan gelenler turistleri, gezginlerin hizmetine sundum. İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler sanat evimi gezmekteler. Sanat evim ilçe turizmine katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yetkilileri ile tanıştığını, buranın sanatsal bir değeri olduğunu söylediklerini ifade eden Çalışkan, “Bu çabalarımın Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yansıtılmasını sağladılar. Bakanlıktan gelen yazı ile buradaki eserlerimden bir kısmını bakanlığa götürdüm. Orada büyük jürinin önünde sergiledim. Onlar bu eserlerimi çok çok beğendiler ve bana sanatçı kimliği verilmesine karar verildi. İlçem adına kendi adıma bundan memnuniyet duydum" diye konuştu.

İlçeyi gezmeye gelenlere sanat evini de ziyaret etmelerini öneren Çalışkan, Darende turizmine de katkı sunduğunu kaydetti.

