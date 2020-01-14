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  4. Emekli öğretmenler plaketle onurlandırdı

Emekli öğretmenler plaketle onurlandırdı

MANİSA HABERLERİ  | 14.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Eğitim-İş Sendikası Salihli Temsilciliği düzenlediği birlik ve dayanışma gecesinde üyeleriyle bir araya geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Eğitim-İş Sendikası Salihli Temsilciliği düzenlediği birlik ve dayanışma gecesinde üyeleriyle bir araya geldi. Gece ile emekli üyeler ise plaketle onurlandırdı.
Elf Restaurant’ta düzenlenen gecenin açılış konuşmasını yapan Eğitim-İş Sendikası Salihli Temsilcisi Mehmet Şen, “Eğitim İş’in vatan sever üyeleri ve siz dostlarımız hepimiz biliyoruz ki, Eğitim İş gericiliğe, ırkçılığa, bölücülüğe, karşı olarak ortaya çıkan bir demokratik kitle örgütüdür. Eğitim İş olarak gücümüzü tarihimizden Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinden Kuvayı Milliye’den, tam bağımsızlık ülküsünden alıyoruz. Enerjimizi Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim bakanlarından Mustafa Necati’den, Hasan Ali Yücel’den alıyoruz. Örgütlenme bilincimizi Fakir Baykurt’tan, TÖS’den, TÖBDER geleneğinden alıyoruz. Devrimciliğimizi, aydınlanmacılığımızı Cumhuriyetin evrensel değerlerinden ve bu ülkenin vaz geçilmez kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından emekli öğretmenler Süleyman Yıldırım, Meral Yalçın, Hatice Kelebek, Mustafa Kelebek, Kibariye Yüce, Selim Yüce, Gül Karataş, Hatice Kudatmış, Fikret Kiraz, Türkan Balkı, Tülay Yüksekkaya, Baki Yabanlı ve Hüseyin Demir’e plaketleri verildi.
Gecede Eğitim İş’in üye öğretmeni İbrahim Kurt ve Eşi Tuğçe Kurt’un müzik programı ise geceye ayrı bir renk kattı.

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