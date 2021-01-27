Emekli profesörden öğretmenlere altın gibi öğüt:

Afyonkarahisar Sandıklı 75.Yıl İlkokulu tarafından organize edilen öğretmen motivasyon seminerleri Işıklar Balı Sultan İlkokulu öğretmenlerinin de katılımıyla devam etti. Online yapılan seminerde Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, öğretmenin okulda sürekli üretmesi ve değişen dünya düzeninde yeniliklere ayak uydurması gerektiğini kaydetti.

75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz ve Işıklar Balı Sultan İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur öncülüğünde yapılan seminerlerin son oturumunda Yılmaz’ın modaratörlüğünde Açıkalın, “Her Gün Yeniden Öğretmen Olmak” konulu online seminer verdi.

“Öğretmensiz okul bir anlam ifade etmez”

Seminerde konuşan Açıkalın, çocukların fıtratının önemli olduğunu, zorla değiştirmektense onları yıkayan bir yağmur olması gerektiğini ifade ederek, veliye ulaşmanın ve onların rolüne eğitimdeki önemine vurgu yaptı. Öğretmenin okulda sürekli üretmesi, bir takım çalışması halinde olması ve değişen dünya düzeninde yeniliklere ayak uydurması gerektiğini de belirten Açıkalın öğretmensiz okulun bir anlam ifade etmediğine değindi.

Seminere çok sayıda öğretmenin yanı sıra Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Şube Müdürleri Enver Akçınar ve Mehmet Gönen’de katıldı.



