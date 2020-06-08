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Emet pazarı 4 hafta aradan sonra tekrar açılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 4 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd-19) önlemleri kapsamında 4 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebze-meyve pazarının bu hafta salı günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi.Doğan” Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Kütahya’nın Emet ilçesinde pozitif Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 4 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebze-meyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd-19) önlemleri kapsamında 4 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebze-meyve pazarının bu hafta salı günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi.
Doğan” Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca geçici bir süre Hisarcık ilçemiz haricinde pazarcı esnafının pazara giriş yasağı devam edecek” dedi.

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