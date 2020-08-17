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Emet’te çevre kirliliği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.08.2020 08:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Samrık Deresi Mevkii’nde rastgele atılan çöpler vatandaşların tepkisine yol açıyor.Emet’te yaşayan vatandaşlardan Hilmi Ertekin, yaptığı açıklamada, ’’Burası ilçemizin göz bebeği, çevresinde çoğumuzun bahçe ve evlerinin bulunduğu çay kıyısında yer alan Samrık deresi.

Kütahya’nın Emet ilçesi Samrık Deresi Mevkii’nde rastgele atılan çöpler vatandaşların tepkisine yol açıyor.
Emet’te yaşayan vatandaşlardan Hilmi Ertekin, yaptığı açıklamada, ’’Burası ilçemizin göz bebeği, çevresinde çoğumuzun bahçe ve evlerinin bulunduğu çay kıyısında yer alan Samrık deresi. Maalesef buraya bu rezilliği reva gören yine bizim insanımız. Kurban atıkları dahil her türlü çöp bu dereye dolmuş vaziyette. Kokudan yakınında dahi durmak mümkün değil. Hatta bir vatandaşımız dayanamayıp duygularını bir yazı asarak dile getirmiş. Onu dahi yırtmışlar. Bunlar kesinlikle bize ve ilçemize yakışmayan görüntüler. Buna duyarsız kalmamalıyız. İyi bir toplum olabilmek için önce insana ve çevreye saygı duymayı öğrenmeliyiz. Yetkililerimizi göreve, halkımızı da vicdana davet ediyorum’’ dedi.

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