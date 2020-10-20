Emet’te ’’Kişisel gelişim ve mesleğe hazırlama eğitimi’’

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Kişisel gelişim ve mesleğe hazırlama eğitimi Emet Termal Otel’de yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında göreve başlayan Sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak verilen eğitim 14-17 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitime Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Koçyiğit, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, ’’Sözleşmeli Orman Mühendislerine yönelik olarak Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimini düzenleyen Genel Müdürlüğümüz Dış İlişler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığına teşekkür ederek; yapılan bu eğitimin yeni aramıza katılan meslektaşlarımızın kurum aidiyeti ve kurum kültürüne vakıf olmalarında büyük önem arz ediyor. Eğitimin teşkilatımıza ve tüm kurum çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Düzenlenen Eğitimde, Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Koçyiğit kurum aidiyeti ve kurum kültürü, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Erkan protokol ve sosyal davranış kuralları ile etkili iletişim, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk sosyal medya ve algı yönetimi, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı ise orman koruma mevzuatı konularını anlattı.

4 gün süresince devam eden eğitim, hem kaynaşma hem de bilgilenme açısından verimli geçerken, katılımcılar tarafından da memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

