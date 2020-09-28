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Emet’te Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.Denetimlere, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Avukat Yasin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Emre Vural ve kolluk görevlileri katıldı.Kaymakam Hasan Çiçek, yapmış olduğu açıklamada, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin genel bir denetimi gerçekleştirilmiştir.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.
Denetimlere, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Avukat Yasin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Emre Vural ve kolluk görevlileri katıldı.
Kaymakam Hasan Çiçek, yapmış olduğu açıklamada, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin genel bir denetimi gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığının emirlerinde vurgulandığı üzere, salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Temel prensipler olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uymakla birlikte, sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Bütün bu denetimlerde alınması gereken kurallara uyulmasının hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığı vurgulanarak, tavsiye ve uyarılarda bulunulmuştur. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında tüm iş yerlerinde maske kullanma, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına olan duyarlılığı ve bilinci tazelemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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