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  4. Eminevim geçen yıl 21 bin 183 konut ve araç sattı

Eminevim geçen yıl 21 bin 183 konut ve araç sattı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün: - "Ülke ekonomisine de bir yılda 3,5 milyar TL kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Eminevim, geçen yıl 11 bin 195'i konut, 9 bin 988'i araç olmak üzere toplam 21 bin 183 teslimat gerçekleştirerek sektörde bugüne kadar yapılan en yüksek teslimata imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eminevim ülke ekonomisine bir yılda toplamda 3,5 milyar TL kazandırmış oldu.

Faizsiz sistemde aylık bazda yapılan en yüksek teslimat ise aralıkta gerçekleşti. Aralık'ta 2 bin 135 teslimat gerçekleştiren Eminevim, sektör içinde bir ayda en fazla yapılan teslimat rekorunun da sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, 29 yıl önce Emin Üstün tarafından bir iş modeli olarak geliştirilen faizsiz sistemin Türkiye'de bir sektör haline geldiğini ve bugün Türk ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirtti.

Üstün, konut ve araç pazarının büyümesinin önündeki faiz engelini Elbirliği Sistemi ile aştıklarını kaydetti.

Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faizlerin ön planda olduğu sistemlerde üretim düşer, girişimcilik ve yatırım zorlaşır, mevcut maliyetler artar. İşte bu yüzden 29 yıl önce geliştirdiğimiz sistemle konut ve araç pazarında faizin etkisini kırdık ve mevcut sistemlere başarılı bir alternatif olarak sektöre can suyu olduk. Kurduğumuz sistemin başarısı 2019 yılında da kendini gösterdi ve sektör içinde bir yılda yapılan en yüksek teslimatı 21 bin 183 ile Eminevim tarafından gerçekleşti. Aralık ayında da bugüne kadar aylık bazda yapılan en yüksek teslimatı gerçekleştiren ilk firma olduk ve 2 binin üzerinde teslimat yaptık. Geride kalan bir yıllık sürede ise sistemimize katılan 60 binden fazla kişi oldu. Hem tercih edilirlikte hem de pazar büyüklüğünde lider bir firma olarak ülke ekonomisine de bir yılda 3,5 milyar TL kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Sürdürülebilir bir büyüme için faizsiz sistem başarılı bir alternatif. Elbirliği, Türk ekonomisinin faizsiz finansman sistemine duyduğu ihtiyacı karşılayabilecek bir sistemdir. Sistemin lideri olarak üzerimizde olan sorumluluğun farkındayız ve bu doğrultuda 2020 yılı vizyonumuz için önemli hedefler belirledik. Büyüme hızımızı artırarak sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Yeni yılda istihdamda da önemli adımlar atacağız ve daha çok istihdam yaratmayı hedefliyoruz."

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