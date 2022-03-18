Emlak Katılım İnegöl şubesini hizmete sundu

İSTANBUL (AA) - Bursa’da dördüncü şubesini İnegöl İlçesinde açan Emlak Katılım, Türkiye genelinde toplam 77 şubeye ulaştı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre banka, yerel üretimi desteklemek, istihdama ve büyümeye olumlu katkı sağlamak hedefi ile yaptığı çalışmaları sürdürüyor.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçları için yenilikçi ürün ve çözümler üretmek üzere çalışmalarını kararlılıkla faaliyete geçiren Emlak Katılım yeni şubelerini müşterileriyle buluşturuyor.

Bu çerçevede banka, Bursa bölgesinde İnegöl'de açtığı son şubesi ile Türkiye genelinde toplam 77 şubeye ulaştı. Emlak Katılım Bursa'daki yeni hizmet noktasıyla müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

Verilen bilgiye göre, Emlak Katılım, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Çeyrek Hesap ürününü müşterilerine sunan ilk banka oldu. Emlak Katılım çeyrek altın hesap uygulamasını 1 Mart’ta devreye aldı.

Bu uygulama sayesinde müşteriler birikimlerini güvence altına alabilirken, Kazandıran Çeyrek Hesap’la da müşteriler hem birikimlerini güvence altına alıp hem de kar payı kazancı elde edebilecekler.

Müşteriler, Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik cumhuriyet altın türünde adet ve üretim yılı fark etmeksizin birikimlerini Emlak Katılım şubelerine götürerek hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

- Müşterilerinin birikimleri kur değişiminden etkilenmeden değerlenmeye devam ediyor

Emlak Katılım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu yeni sistemle kur artışından kaynaklanan gelir kayıpları koruma altına alınıyor.

Emlak Katılım Bankası’nın bu kapsamda geliştirdiği “Kur Korumalı TL Katılma Hesabı”, ‘’Dövizden TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı’’ ve “Altından TL’ye Kur Korumalı Katılma Hesabı” ile müşteriler risklerden korunarak tüm kâr payı imkânlarından faydalanabiliyorken hesaplarına yansıyan kar payı ödemesine de stopaj uygulanmıyor.

Emlak Katılım’ın kur korumalı TL katılma hesapları avantajlarından tüzel müşterileri de yararlanabiliyor. Banka müşterileri, mobil ve internet şube aracılığıyla ya da en yakın Emlak Katılım şubesinden kur korumalı TL katılma hesaplarını kolaylıkla açabiliyorlar.

- Emlak Katılım müşterilerine dijital kolaylıklar sunuyor

Bireysel ve kurumsal tüm müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan banka, bu anlayışa hizmet eden CepPOS ürününü geliştirdi.

Emlak Katılım müşterileri cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazı taşımaya gerek duymaksızın tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilirken, finansal durumlarını da kolaylıkla takip edebiliyorlar.

Emlak Katılım, hayata geçirdiği FAST ve KOLAS uygulaması ile müşterilerine hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Banka müşterileri FAST ile EFT saatleri dışında, günün her anında para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyorken KOLAS ile e-posta, cep telefonu, kimlik, pasaport veya vergi numarası bilgilerini hesaplarına tanımlayarak IBAN’sız para alma veya gönderme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyorlar.

