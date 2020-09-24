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Emlak Katılım, İstanbul'da beş yeni şubesini hizmete aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Emlak Katılım, Altunizade, Güneşli, Beykent, İmes ve Merter şubeleri ile İstanbul'da 14, Türkiye genelinde ise 29 şubeye ulaştı - Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar: - "Ülkemizin güçlü ekonomik konumuna güveniyoruz. Bu minvalde yatırımlarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz."

İSTANBUL (AA) - Şube yatırımlarına devam eden Emlak Katılım, Altunizade, Güneşli, Beykent, İmes ve Merter şubelerini hizmete aldı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beş yeni şubesini hizmete açan şirket, yatırımlarını sürdürüyor.

Emlak Katılım, Altunizade, Güneşli, Beykent, İmes ve Merter şubeleri ile İstanbul'da 14, Türkiye genelinde ise 29 şubeye ulaştı. Emlak Katılım yıl sonuna kadar 50 şubeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şube yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güçlü ekonomik konumuna güveniyoruz. Bu minvalde yatırımlarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz. Şubelerimiz bu yatırımların önemli bir parçası. Açtığımız her bir şube ile sadece müşterilerimize ulaşmış olmuyoruz, aynı zamanda ekonomiye ve istihdama katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bu anlayışla şube sayısında hedefimizi büyüttük.

2020 yılı için planladığımız 40 şube hedefini yukarı yönlü olarak revize ettik ve yeni şube hedefimizi 50 olarak belirledik. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Fiziki olarak bizim için elzem olan her noktada şubelerimizle yer almayı hedefliyoruz."

Emlak Katılım'ın şube ağını genişletirken dijital kanallarını geliştirmeyi de sürdürdüğünü bildiren Bayraktar, yaşanan pandemi sürecinin sektördeki hizmet anlayışını farklı bir noktaya taşıdığını ve dijital kanallarla sunulan hizmetlerin öne çıktığını aktardı.

Bayraktar, Emlak Katılım'ın bu konuda süregelen çalışmalarıyla istenen noktaya geldiğini ve e-şube'yi hizmete sunduğunu aktararak, "E-şube sayesinde müşterilerimiz şubeye gitmeden tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyor ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine ellerinin altında ulaşabiliyorlar. Genişleyen fiziksel şube ağımız ve e-şubemizle ülkemizin istisnasız her köşesini kapsamayı ve müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Emlak Katılım Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

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