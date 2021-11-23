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Emlak Katılım'dan 7/24 IBAN'sız para transferi imkanı

23.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar: - "Bu sistemle müşterilerimiz hem hızlı hem kolay hem de masrafsız bankacılık avantajını yaşamış oluyor"

İSTANBUL (AA) - Emlak Katılım, müşterilerinin dilediği gün ve saatte farklı banka hesapları arasında IBAN'sız para transferi yapabileceği FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ve KOLAS (Kolay Adres Tanımlama) sistemlerini hayata geçirdi.

Emlak Katılım'ın açıklamasına göre, banka, 7 gün 24 saat IBAN'sız para transferi imkanı sayesinde müşterilerine hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Müşteriler, "FAST" ile EFT saatleri dışında, günün her anında para transfer işlemlerini gerçekleştirebiliyorken, "KOLAS" ile e-posta, cep telefonu, kimlik, pasaport veya vergi numarası bilgilerini hesaplarına tanımlayarak para alma veya gönderme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Mobil veya internet şubesi üzerinden para transfer işlemleri de ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.

Dijital kolaylık hizmetleriyle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen banka, görüntülü görüşme uygulamasıyla bankanın ürün ve hizmetlerinden faydalanma imkanı sunuyor. Müşteriler, mobil şube uygulamasını indirerek görüntülü görüşmeyle hesap açılış işlemlerini tamamlayıp banka müşterisi olabiliyor.

CepPOS uygulamasıyla cep telefonlarını POS cihazına dönüştüren Emlak Katılım, işletmelere kolaylık sunarak müşterilerinin kredi kartı ya da banka kartından saniyeler içinde ödeme alabilmelerini sağlıyor.​​​​​​​

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, müşterilere, masrafsız bankacılık avantajlarıyla pek çok olanak sunduklarını belirterek, "Bu sistemle müşterilerimiz hem hızlı hem kolay hem de masrafsız bankacılık avantajını yaşamış oluyor." ifadesini kullandı.

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