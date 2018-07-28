Emmanuel Adebayor'un sakatlığı nedeniyle ligin ilk 4-5 maçını kaçıracağı öğrenildi!

Emmanuel Adebayor’dan kötü haber...
Yaşadığı mikrobik hastalık nedeniyle takımının sezon başı hazırlık kamplarına katılamayan tecrübeli forvet hakkında resmi bir açıklama yapılmaması kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu.
İstanbul ekibindeki Adebayor gerçeği ise ortaya çıktı. Başarılı forvetin mikrobik bir rahatsızlığının olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bu nedenle de 34 yaşındaki oyuncunun sezon başına yetişemeyeceği belirtildi.
Avusturya’da yapılan ilk etap kampına gelmesi beklenen ancak tedavisi nedeniyle yetişmeyen Adebayor, İstanbul’da takıma katıldı.
Mevlüt’e kapılar kapalı
Adebayor’un hazır duruma gelmesi en az 6-7 haftayı bulması bekleniyor. Yani bu da 34 yaşındaki futbolcunun Başakşehir’in sezon başında oynayacağı ilk 4-5 maçı kaçırması anlamına geliyor.
Atabey’in kiralanmasıyla forvet pozisyonunda elde Mevlüt Erdinç ve Bajic seçenekleri kaldı.
Turuncu- Lacivertliler bu nedenle Rize başta olmak üzere birçok Anadolu takımının kiralamak istediği Mevlüt’e gelen önerilerin hepsini tek tek geri çevirdi.
(Fanatik)
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