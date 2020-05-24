Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere milletin çok büyük bir hassasiyetle uyduğunu belirterek, "Bundan önceki dönemlerde de yine alınan bütün önlemlere büyük bir hassasiyetle milletimiz uydu. Tabii uymayanlar da oldu, çok istisnai de olsa onlarla ilgili de gerekli işlemler yürütüldü." dedi.

Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ile birlikte Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Susuz Kavşağı'ndaki denetleme noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını kutladı.

Aktaş, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan karar üzerine, vatandaşların bu bayramı evlerinde geçirdiğini söyledi.

Gerek emniyet teşkilatı, gerekse jandarma teşkilatının bütün kadrosuyla sahada olduğunu vurgulayan Aktaş, "Hem halkımızın genel anlamda huzur ve güven ortamını sağlamak hem de sokağa çıkma yasağıyla, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirleri sahada uygulamak için arkadaşlar görevlerinin başındadır." diye konuştu.