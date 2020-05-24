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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere uyuyor"

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.05.2020 16:15 | Son Güncelleme

"Bundan önceki dönemlerde de yine alınan bütün önlemlere büyük bir hassasiyetle milletimiz uydu. Tabii uymayanlar da oldu, çok istisnai de olsa onlarla ilgili de gerekli işlemler yürütüldü"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere milletin çok büyük bir hassasiyetle uyduğunu belirterek, "Bundan önceki dönemlerde de yine alınan bütün önlemlere büyük bir hassasiyetle milletimiz uydu. Tabii uymayanlar da oldu, çok istisnai de olsa onlarla ilgili de gerekli işlemler yürütüldü." dedi.

Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ile birlikte Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Susuz Kavşağı'ndaki denetleme noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını kutladı.

Aktaş, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan karar üzerine, vatandaşların bu bayramı evlerinde geçirdiğini söyledi.

Gerek emniyet teşkilatı, gerekse jandarma teşkilatının bütün kadrosuyla sahada olduğunu vurgulayan Aktaş, "Hem halkımızın genel anlamda huzur ve güven ortamını sağlamak hem de sokağa çıkma yasağıyla, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirleri sahada uygulamak için arkadaşlar görevlerinin başındadır." diye konuştu.

Aktaş, milletin bu noktada göstereceği duyarlılık ve hassasiyetle Kovid-19'la mücadelenin, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla sürdürüleceğini kaydetti.

Bir basın mensubunun, "Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması vardı, ülke genelinde yasağa uyma oranları nasıl?" sorusu üzerine Aktaş, şu yanıtı verdi:

"Çok yüksek, hemen hemen istisnası yok gibi. Milletimiz çok büyük bir hassasiyetle alınan bu tedbirlere uyuyor. Bundan önceki dönemlerde de yine alınan bütün önlemlere büyük bir hassasiyetle milletimiz uydu. Tabii uymayanlarda oldu çok istisnai de olsa onlarla ilgili de gerekli işlemler yürütüldü. Büyük bir ciddiyetle büyük bir hassasiyet ve özveriyle milletimiz bu tedbirleri uyguluyorlar. İnşallah bu hassasiyeti devam ettirdiğimiz sürece Allah'ın izniyle koronavirüsle mücadele noktasında dünyaya şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da en örnek uygulamayı göstereceğiz."

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise Ramazan Bayramı'nın buruk kutlandığını söyledi.

Ülkenin ve dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini anımsatan Tutulmaz, "Şükür dünyada bunun mücadelesini en iyi veren ülkelerden biri olduk. Bundan dolayı da ne kadar şükretsek azdır." ifadelerini kullandı.

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