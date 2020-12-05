YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Emniyet Müdürü, sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Emniyet Müdürü, sokak hayvanlarını elleriyle besledi

SAKARYA HABERLERİ  | 05.12.2020 20:01 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşları ve diğer sokak hayvanlarını elleriyle besledi.Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşları ve diğer sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen şehirde Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yiyecek bulmakta zorluk çeken kuş ve diğer sokak hayvanlarının imdadına koşarak elleriyle besledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
08:00
Öğle
12:54
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Gözde Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Türkdoğdu Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.