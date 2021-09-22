SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Emrah Başsan: Golü anneme hediye etmek istiyorum

Emrah Başsan: Golü anneme hediye etmek istiyorum

22.09.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da Emrah Başsan, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Emrah Başsan: Golü anneme hediye etmek istiyorum

Kayserispor'da Galatasaray ağlarını sarsan Emrah Başsan, 3-0 kazandıkları maçın sonrasında konuştu.

Golü annesine armağan ettiğini söyleyen Emrah, "Galatasaray'ın ekmeğini yemiş biriyim. Herkesin küçüklükten tuttuğu bir takım vardır. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Gol attığım için çok mutlu oldum. Tuttuğum takım olunca biraz daha duygusal anlar yaşadım. Ekmeğimizi şu an Kayserispor'dan yiyoruz. Burası için de sahada ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Bugün attığım golü anneme hediye etmek istiyorum. Bu maç onun için oynayacağım bir maçtı. Hem takım arkadaşlarımı, hem hocamızı, hem yönetimimizi tebrik etmek gerekiyor. 1 haftada 3 tane maç oynuyoruz. Hem mental hem fiziksel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Hocamız bizi müthiş hazırladı. Önümüzdeki maçla bu maçı taçlandırmak gerekiyor. Alacağımız 3 puanla çok daha farklı hedefler düşünebiliriz. Bugünü anlamlı kılan golümü anneme hediye etmek istiyorum. O çok iyi biliyor neler yaşadığımı, hangi duygularla sahaya çıktığımı. Ona armağan olsun. Bugünkü performansımla keyif aldım. İzleyenleri de mutlu ettiysem ne mutlu bana." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen'den maaş açıklamasıRıdvan Dilmen'den maaş açıklaması
PARTNERUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktıUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktı
Hikmet Karaman'dan Milli Takım açıklamasıHikmet Karaman'dan Milli Takım açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Kuvvetli geliyor: Telefonunuzu kapatın

Dikkat! Kuvvetli geliyor: Telefonunuzu kapatın

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

Muhammet Demir, Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Muhammet Demir, Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Beklenen oldu! Yıldız isim kadro dışı kalıyor

Beklenen oldu! Yıldız isim kadro dışı kalıyor

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.