SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Emre Belözoğlu adeta isyan etti! ''Demek ki problem benmişim...''

Emre Belözoğlu adeta isyan etti! ''Demek ki problem benmişim...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.11.2024 23:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, 'Pro Lisansı yok' tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, ''Problem Emre'ymiş.” diyerek çıkan eleştirilere tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu adeta isyan etti! ''Demek ki problem benmişim...''

Futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlük yapan ve son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, Rafine TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

''BEN HOCALIK YAPARKEN...''

Screenshot_5

Emre Belözoğlu, takım çalıştırdığı zamanlarda çıkan eleştirilere yönelik “Ben geçen sene ve ondan önceki sene hocalık yaparken herkesin ağzında bir pro lisans vardı. Pro lisans, pro lisans...'' sözlerini sarf etti.

''DEMEK Kİ PROBLEM EMRE'YMİŞ''

Screenshot_6

Konuşmasına devam eden Belözoğlu, ''Şimdi kimse pro lisans konuşmuyor. Demek ki problem Emre'ymiş yani.” diyerek tepkisini belli etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Taraftarlar heyecanlandı... Galatasaray, masaya oturuyor!

Taraftarlar heyecanlandı... Galatasaray, masaya oturuyor!

Fenerbahçe için bir araya geldiler!

Fenerbahçe için bir araya geldiler!

Neden oynamıyor? Real Madrid cephesinden sürpriz açıklama!

Neden oynamıyor? Real Madrid cephesinden sürpriz açıklama!

Bayern Münih defteri kapanıyor! Galatasaray eski yıldızına kavuşuyor

Bayern Münih defteri kapanıyor! Galatasaray eski yıldızına kavuşuyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.