Emre Belözoğlu adeta isyan etti! ''Demek ki problem benmişim...''

Futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlük yapan ve son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, Rafine TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

''BEN HOCALIK YAPARKEN...''

Emre Belözoğlu, takım çalıştırdığı zamanlarda çıkan eleştirilere yönelik “Ben geçen sene ve ondan önceki sene hocalık yaparken herkesin ağzında bir pro lisans vardı. Pro lisans, pro lisans...'' sözlerini sarf etti.

''DEMEK Kİ PROBLEM EMRE'YMİŞ''

Konuşmasına devam eden Belözoğlu, ''Şimdi kimse pro lisans konuşmuyor. Demek ki problem Emre'ymiş yani.” diyerek tepkisini belli etti.