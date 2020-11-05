Emre Belözoğlu: Daha zorlu süreçlerimiz olacak

66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine katılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok değerli bir tören. Artık ödül törenleri arasında efsane olmuş bir organizasyon. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Futbolcuyu, sporcuyu, oyunu bu şekilde motive eden organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sporcu için motivasyon kaynağı oluyor. Herkese teşekkür etmek lazım. Bu gece de ödül alacak arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ALLAH ÜLKEMİZE BİR DAHA BÖYLE FELAKETLER YAŞATMASIN"

İzmir'de yaşanan deprem felaketi hakkında da konuşan bulunan Emre Belözoğlu, "Dün sabah aldığımız Aydın'ın haberi, ondan önce Elif'in haberi, bizi ne kadar mutlu etse de daha öncesinde almış olduğumuz acı haberler tüm ülkemizi, bu cennet vatanı, hepimizi çok üzdü. Söylememe gerek yok. Hepimiz çok üzüldük. Hayatın içinde bunlar var. Sabretmek, yeniden başlamak, böylesine mucizelere şahit olup, tekrar motive olmak; hepsi bir arada bunlar Allah'ın imtihanı, öyle görmek gerekiyor. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına, kalanlara Allah sabırlar versin. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah bir daha böylesine afetler inşallah yaşatmasın. Bizim ülkemiz bir olduğunda, beraber odluğunda neler yapabileceğini gösteriyor. Deprem sürecinde orda görev almış bütün AFAD çalışanları, diğer organize olmuş bütün herkese ülkemiz adına, sporcular adına, takımım Fenerbahçe adına teşekkür ediyorum. Orada görevlerini yapmaya çalışıyorlar en iyi şekilde. Birçok canın kurtulmasına vesile oldular. Bir kez daha onlara teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. İnşallah Allah bir daha ülkemizi böyle depremlerle, felaketlerle imtihan etmez. Bunlar kolay şeyler değil. Allah ülkemizi, insanımızı korusun" açıklamasında bulundu.