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Emre Belözoğlu: Erzurum 25 kez bizim ceza alanımıza giremez!

03.05.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, BB Erzurumspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: Erzurum 25 kez bizim ceza alanımıza giremez!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, BB Erzurumspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum. Takımım iştahı tek kelimeyle mükemmel fakat, baktığımızda rakipler farklı kazanıyor. Bugün bizim gol beklentimiz neredeyse 5'e yakın. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek, bu gerçek. Benim oyun anlayışımda, futbola bakışımda bu böyle. Bir oyun inşa etmek kolay değil, oyunu inşa ederken kazanmak da önemli. Herkes elinden geldiğince mücadele ediyor. Ben olabildiğince herkese transparan olmaya çalışıyorum. Bugünkü oyun skorla birleştiğinde özellikle ilk yarıda memnun edici ama 2. yarıda rakibe 4 net pozisyon verdik, bunlar olumsuz görüntülerdi. Kazanmak güzel, yola devam edeceğiz, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonra da iyi olacak." dedi.

3 maçta da aynı şekilde devam edeceklerini kaydeden teknik adam, "Önümüzde 3 tane önemli maç var, hem oyunu inşa etme hem de oyunu kazanma ki beni futbolun içinden gelenler anlayacaktır, kolay değil. 4. maçı üst üste kazandık. Enerji, arzu için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
adam
bu emrede bu işi biliyor bence seneyede o çalıstırsın başarılı olursunuz takımda gozle görülür bır toparlanma var sevmem kendısını ama fıkrım bu
emre doğru söyluyor fenerbahcenın kadrosu erzumun 50 gömlek üstu

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