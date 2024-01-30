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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yıldızını kiralıyor! Anlaşma sağlandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulübü ikna etmeye çalışan başkent temsilcisi, Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Emre Belözoğlu gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti. Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Ankaragücü, tecrübeli isimle anlaşma sağladı.

"LİNCOLN VE MERT HAKAN TAKIMLARINDA ÇOK SÜRE ALMAYAN OYUNCULAR"

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "En doğrusunu yapmak, en iyi opsiyonları belirlemek istiyoruz. Lincoln ve Mert Hakan takımlarında çok süre almayan oyuncular, bizim takımıza ise katkı verebilirler." demişti.

5 AYLIK KİRALANIYOR

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5 aylığına Ankaragücü'ne kiralanmasına kesin gözüyle bakılan Lincoln Henrique'nin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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