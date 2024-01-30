Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yıldızını kiralıyor! Anlaşma sağlandı...

Emre Belözoğlu gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti. Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Ankaragücü, tecrübeli isimle anlaşma sağladı.

"LİNCOLN VE MERT HAKAN TAKIMLARINDA ÇOK SÜRE ALMAYAN OYUNCULAR"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "En doğrusunu yapmak, en iyi opsiyonları belirlemek istiyoruz. Lincoln ve Mert Hakan takımlarında çok süre almayan oyuncular, bizim takımıza ise katkı verebilirler." demişti.

5 AYLIK KİRALANIYOR

5 aylığına Ankaragücü'ne kiralanmasına kesin gözüyle bakılan Lincoln Henrique'nin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.





