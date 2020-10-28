Emre Belözoğlu: Hagi, Alex'ten daha iyiydi

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, Haber Global ekranlarında açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim ile Gheorghe Hagi için mesaj yolladı.
Hagi'nin Alex'ten daha iyi olduğunu kaydeden Emre, "Hagi'yi Alex'ten ayıran Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Hiçbir şekilde pes etmez. Hagi'deki kaybetme karşısındaki tahammülsüzlük beni yakalamıştır. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, "Nereye gidiyorsunuz" diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim ile ilgili hep iyi düşünceleri olduğunu da kaydeden eski futbolcu, "Fatih Terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum." dedi.
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