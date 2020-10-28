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Emre Belözoğlu: Hagi, Alex'ten daha iyiydi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.10.2020 23:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: Hagi, Alex'ten daha iyiydi

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, Haber Global ekranlarında açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim ile Gheorghe Hagi için mesaj yolladı.

Hagi'nin Alex'ten daha iyi olduğunu kaydeden Emre, "Hagi'yi Alex'ten ayıran Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Hiçbir şekilde pes etmez. Hagi'deki kaybetme karşısındaki tahammülsüzlük beni yakalamıştır. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, "Nereye gidiyorsunuz" diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM BÜYÜK BİR HOCA"

Fatih Terim ile ilgili hep iyi düşünceleri olduğunu da kaydeden eski futbolcu, "Fatih Terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum." dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
biter artık şu alex balonu..
aklin kaldıysa seni tutmayalım emre
Ömrüm boyunca duyduğum en komik karsilastirma,işim gereği 12 ülke gezdim her ülkede maçlara da gittim..bu alex ne adını nede kendini bilen bir allah kulu tanimadim kimsede kusura bakmasın..adamı türk medyası değil ulusal medyadan araştırın..uykucu lakaplı sıradan vasat bir futbolcu
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