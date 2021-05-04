Emre Belözoğlu Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Halil Dervişoğlu'nun son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti. Gençlerbirliği maçının ardından genç yıldızı istediğini net şekilde açıklayan Fatih Terim'in bu transferdeki rakibi Emre Belözoğlu...

İki ezeli rakip son yıllarda sahada olduğu kadar transferde de karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların devre arasından İngiliz ekibi Benford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu performansı ile Emre Belözoğlu'nun da radarına girdi.

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe’nin teknik heyet raporu ile Halil Dervişoğlu için adım attığı artık transfer kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

FATİH TERİM'DEN HALİL DERVİŞOĞLU SÖZLERİ

Fatih Terim de Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında 21 yaşındaki oyuncu ile alakalı planlarının uzun vadeli olduğunu açıkça dile getirdi. Sarı kırmızılı teknik adam bonservisinin alınmasını istediği Halil için önceki gün “Halil’in de Gedson’un da olmasını istediğimi söylemiştim. Nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum” ifadesini kullanmıştı.



