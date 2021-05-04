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Emre Belözoğlu Halil Dervişoğlu'nun peşinde

04.05.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonu yaklaşmasıyla takımlar yeni sezon hazırlıklarına başladı. Her transfer döneminde yıldız isimler için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya...

Emre Belözoğlu Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Halil Dervişoğlu'nun son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti. Gençlerbirliği maçının ardından genç yıldızı istediğini net şekilde açıklayan Fatih Terim'in bu transferdeki rakibi Emre Belözoğlu...

İki ezeli rakip son yıllarda sahada olduğu kadar transferde de karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların devre arasından İngiliz ekibi Benford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu performansı ile Emre Belözoğlu'nun da radarına girdi.

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe’nin teknik heyet raporu ile Halil Dervişoğlu için adım attığı artık transfer kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

FATİH TERİM'DEN HALİL DERVİŞOĞLU SÖZLERİ

Fatih Terim de Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında 21 yaşındaki oyuncu ile alakalı planlarının uzun vadeli olduğunu açıkça dile getirdi. Sarı kırmızılı teknik adam bonservisinin alınmasını istediği Halil için önceki gün “Halil’in de Gedson’un da olmasını istediğimi söylemiştim. Nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum” ifadesini kullanmıştı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İngiltere premier ligin son takımını getir bizim super lige koy açık ara farkla şampiyon olur.Türk futbolu bitmiş anca o bunu demiş şu bunu almış gürültü,kavga
ula emre ne boş adamsın. kendin üret azıcıkta
Benide alsana Fenere. adam herkesi istiyor bir ben kaldım valla.

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