Emre Belözoğlu'nun neden ağladığı ortaya çıktı!

Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 90+5'te Ozan Tufan'ın attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, 65'te 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 geriye düşse de 90 ve 90+5'te gelen gollerle Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.İnanılmaz bir sona sahne olan maçta kaptan Emre Belözoğlu'nun gözyaşları ise karşılaşmanın önüne geçti.Maçın ilk yarısında çok etkisiz bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun morali bir hayli bozulmuştu.0-0 biten ilk yarının ardından ikinci devrenin ilk bölümünde oyuna dahil olan Belözoğlu, oyuna girer girmez takıma hareketlilik getirdi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Emre Belözoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrasında Gökhan Göre kırmızı kart görünce konuk takım 10 kişi kaldı. Emre Belözoğlu ve Gökhan Töre pozisyonun ardından tartışmaya başladı.Emre, Gökhan'a pozisyonda neden kırmızı kart gördüğünü izah etmeye çalıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ozan Tufan'ın 90+5'teki golü sonrası Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Emre Belözoğlu ise bir anda gözyaşlarına boğuldu.Hürriyet'in haberine göre; Emre Belözoğlu atılan gol sonrası sevinçten ağladı. Emre Belözoğlu'nu önce Serdar Aziz teselli etmeye çalıştı.Ardından ise Garry Rodrigues ve Nabil Dirar, kaptana destek verdi.