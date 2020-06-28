SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Emre Belözoğlu'nun neden ağladığı ortaya çıktı!

Emre Belözoğlu'nun neden ağladığı ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u son dakika golü ile 3-2 yenmeyi başarmıştı. Dünün en çok konuşulan olaylarından biri de Emre Belözoğlu'nun galibiyet golü sonrası gözyaşlarına hakim olamamasıydı. Tecrübeli futbolcunun neden ağladığı ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu'nun neden ağladığı ortaya çıktı!

Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 90+5'te Ozan Tufan'ın attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, 65'te 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 geriye düşse de 90 ve 90+5'te gelen gollerle Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.İnanılmaz bir sona sahne olan maçta kaptan Emre Belözoğlu'nun gözyaşları ise karşılaşmanın önüne geçti.Maçın ilk yarısında çok etkisiz bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun morali bir hayli bozulmuştu.0-0 biten ilk yarının ardından ikinci devrenin ilk bölümünde oyuna dahil olan Belözoğlu, oyuna girer girmez takıma hareketlilik getirdi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Emre Belözoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrasında Gökhan Göre kırmızı kart görünce konuk takım 10 kişi kaldı. Emre Belözoğlu ve Gökhan Töre pozisyonun ardından tartışmaya başladı.Emre, Gökhan'a pozisyonda neden kırmızı kart gördüğünü izah etmeye çalıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ozan Tufan'ın 90+5'teki golü sonrası Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Emre Belözoğlu ise bir anda gözyaşlarına boğuldu.Hürriyet'in haberine göre; Emre Belözoğlu atılan gol sonrası sevinçten ağladı. Emre Belözoğlu'nu önce Serdar Aziz teselli etmeye çalıştı.Ardından ise Garry Rodrigues ve Nabil Dirar, kaptana destek verdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılıyor!Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılıyor!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray'da yeni kaleci bombası

Galatasaray'da yeni kaleci bombası

G.Saray ve transfer sözleri

G.Saray ve transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

F.Bahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA sözleri

F.Bahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA sözleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Belözoğlu'nun neden ağladığı ortaya çıktı!

Maçta ağlamıştı... Nedeni ortaya çıktı!

Luigi Datome, Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor!

Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılıyor!

Fenerbahçe pes etmiyor

Fenerbahçe pes etmiyor

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! 3-4 hafta yok...

Ozan Tufan, Emre'nin gözyaşlarını anlattı

Ozan Tufan, Emre'nin gözyaşlarını anlattı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.