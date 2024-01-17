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  4. Emre Belözoğlu'nun Newcastle United kariyerini bitiren Joey Barton'un adı ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile anılıyor! Sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu da iddia edildi...

Emre Belözoğlu'nun Newcastle United kariyerini bitiren Joey Barton'un adı ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile anılıyor! Sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu da iddia edildi...

17.01.2024 09:16 | Son Güncelleme:
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İngiltere'nin eski kadın futbolcusu Eni Aluko'dan ilginç itiraflar geldi. Bir dönem Emre Belözoğlu ile Newcastle United takımında arkadaş olan Joey Barton'un kendisini sosyal medya üzerinden taciz ettiğini söyleyen Eni Aluko, korkudan evden bile çıkamadığını ifade etti.

Emre Belözoğlu'nun Newcastle United kariyerini bitiren Joey Barton'un adı ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile anılıyor! Sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu da iddia edildi...

İngiliz futbolunun iki önemli ismi birbirine girdi... Kadın futbolunun önde gelen isimlerinden Eni Aluko, eski futbolcu Joey Barton'un kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

"CUMA GÜNÜNE KADAR EVDEN ÇIKAMADIM"

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Eni Aluko, Joey Barton'un kendisine ırkçılık ve kadın düşmanlığı yaptığını söyleyerek, "Bu hafta gerçekten çok korktum. Cuma gününe kadar evimden çıkmadım ve şu anda yurt dışındayım. Çünkü internet üzerinden sürekli taciz edildim ve bu çok korkutucuydu. Bana karşı ırkçılık ve cinsiyetçilik yapıldı. Kadın düşmanlığının spor üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi. Kadınlar istediği gibi futbol oynayabilir ve buna kimse karışamaz" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMDAN AYRILMIŞTI

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Emre Belözoğlu'nun futbolcu olduğu dönemde Joey Barton ile tartışması hala hafızalardaki yerini koruyor. Joey Barton, Newcastle United forması giyerken Emre Belözoğlu ile bir tartışma yaşamıştı. Bu tartışmanın ardından Emre Belözoğlu'na yeteri kadar destek verilmediği için yıldız oyuncu takımdan ayrılmaya karar vermişti.

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