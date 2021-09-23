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Emre Demir resmen Barcelona'da

23.09.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki oyuncusu Emre Demir'i kadrosuna kattı.

Emre Demir resmen Barcelona'da

La Liga devi Barcelona, Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

17 yaşındaki Emre, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

KAYSERİSPOR AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'nın genç oyuncu için Kayserispor'a 2 milyon euroluk bonservis bedeli ödediği ve 2027'ye kadar yapılan sözleşmeye 400 milyon euro serbest kalma bedeli koyulduğu açıklandı.

17 yaşındaki Emre Demir, anlaşma ve UEFA kuralları gereği, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

15 yaşında Süper Lig'de attığı golle en genç gol atan oyuncu olan Emre Demir, Kayserispor'da 31 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

BERNA GÖZBAŞI'DAN AÇIKLAMA

Kayserispor'un efsane başkanı Recep Mamur'un Mersin'den ailesi ile birlikte Kayseri'ye getirdiği Emre Demir, Barcelona'ya transferinin ardından başkan Berna Gözbaşı'dan açıklama geldi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bir hayal daha gerçek oldu. Kayserisporumuzun gözbebeği, Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun."

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Kayserispor Emre Demir
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