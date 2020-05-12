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Emre Kılınç'ın menajerinden transfer açıklaması geldi!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 12.05.2020 21:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Kılınç için, genç futbolcunun temsilici William D'avila flaş açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Sivasspor forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç ile Beşiktaş ve Galatasaray ilgileniyor. Emre Kılınç'ın menajeri William D'avila oyuncusunun transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan D'avila, "Emre ile ilgili kararı çok kısa sürede vereceğiz. Gerekli değerlendirmeleri yaptık. Avrupa'da iki önemli kulüple görüşüyoruz. Bir tanesi Almanya Bundesliga takımı. İstanbul'un iki büyük kulübüyle de müzakerelerimiz devam ediyor. Bu iki kulüpten bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde diğeri Avrupa Ligi'nde oynayabilir. Bizim için belirleyici bir kriter" dedi.

GALATASARAY'I MI TERCİH EDECEK?

William D'avila, "Galatasaray elbette ki çok önemli ve büyük bir kulüp. Emre ile birlikte teklifi değerlendiriyoruz; ancak İstanbul'un diğer büyük kulübü de önemli bir seçenek olabilir. Ayrıca Bundesliga kulübü bize resmî teklifini sundu ve onlar Emre'nin transferinde gerçekten çok istekliler" şeklinde konuştu.

D'avila, "Emre yurtdışında mı oynamayı istiyor" sorusuna, "Mutlak biçimde öyle değil. Şartlar ve tekliflerin niteliği belirleyici olacak" şeklinde cevap verdi.

GETAFE SÖZLERİ

İspanyol kulübü Getafe'nin kendisiyle Emre için görüşme yaptığını belirten D'avila, "Görüşüyoruz; ama Emre için şu anda Getafe öncelik değil. Aslında iyi bir seçenek olabilirdi. Avrupa Ligi'nde oynuyorlar ve bu sezon başarılı oldular. Zaten orada oynayan Oghenekaro Etebo benim oyuncum" dedi.


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