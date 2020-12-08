Emre Kocadağ: Dorukhan, Türkiye'de başka bir takımda oynamak istemiyor

A Spor'a konuşan Emre Kocadağ "Dorukhan Toköz ve menajeriyle görüştük. Dorukhan bize Türkiye'de başka bir takımda oynamak istemediğini söyledi. Beşiktaş'ta devam etmek istediğini düşünüyorum. Söylemine inanıyoruz. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu-olumsuz bu konuyu kapamayı düşünüyoruz. Kendisi ve Beşiktaş için hayırlısı neyse o olsun. Şartlarımız uyarsa, onun da gönlü Beşiktaş'ta atmaya devam ederse, Dorukhan bizimle devam edecektir" dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili soruya cevap veren Kocadağ "Sergen Yalçın'a olan inancımız hiçbir zaman değişmedi. Sergen Hoca ile ilk anlaştığmız noktada neysek bugün de farklı bir noktada değiliz. Birlikte uzun yıllar bir şeyler yapalım fikrindeydik. Sergen Yalçın ile uzun vadeli planlarımız var. Bu doğrultuda atılımlarımızı ve planlarımız gerçekleştiriyoruz. Bu tarz şeyleri konuşup konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Karşılıklı bir soru işaretimiz yok. Sergen Yalçın'ın başkan ve yönetimle de çok yakın ilişkisi var" ifadelerini kullandı.