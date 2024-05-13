Emre Mor için çarpıcı açıklama! ''Yardım edemiyoruz''

Fatih Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ONA YARDIM EDEMİYORUZ"

Kafkas, "(Tanrım, bana değiştirebileceğim olaylar için güç, değiştiremeyeceğim olaylar için sabır, arasındaki farkı ayırt etmek için akıl ver.) diye çok güzel bir söz var. Maalesef onu konuşmanın bir anlamı yok. Oyuncular çıktı, ellerinden geleni yaptı, mücadele etti. İyi bir Emre Mor her zaman silahtır. Kendisinin sıkıntı ve problemleri var. Ona da yardım edemiyoruz. Kendisinin aşması lazım." dedi.

"BEN OLSAM TRİBÜNÜN HEPSİNİ AÇARIM"

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 4 büyük takımla oynadıkları maçlarda deplasman takımı taraftarlarına tribünlerin yüzde 30’unun açıklamasının hatırlatılması üzerine Kafkas, "Buradan bir hasılat geliri elde ediliyor. Onunla da oyuncuların ödemeleri yapılıyor. Türkiye’deki düzen çok farklı. Biraz önceki basın toplantısında kaç kişi vardı, şimdi kaç kişi var? Oyunla ilgili bir şey konuşamıyoruz. Kimsenin Karagümrük’ün ne yaptığı, ne oynama çalıştığıyla ilgili bir derdi yok. Ben olsam tribünün hepsini açarım" şeklinde konuştu.





