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Emre Mor kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Emre Mor aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı?

28.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Mor'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif aldığı söylenen ve son olarak Fenerbahçe'ye transfer olacak olan genç ismin memleketi ve yaşı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Emre Mor kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Emre Mor aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Emre Mor kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Emre Mor aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri sonrası genç ismin hayatı merak edildi. Futbolseverler Emre Mor'un hayatını, hangi mevkiide oynadığını ve hangi takımda yer aldığını araştırmaya başladı. Peki Emre Mor kimdir?

EMRE MOR KİMDİR?

İsmi son olarak Fenerbahçe ile anılan Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya gelmiştir. Genç futbolcu, Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğudur. 2022 senesi itibarıyla 24 yaşında olan isim sol ayağı ile futbolu oldukça beğenilmektedir. Futbol kariyerine Danimarka'da ve Lyngby FK takımında başlamıştır. Yaşı oldukça genç olan forvet oyuncusu sağ kanat mevkiinde oynamaktadır. Mor ile ilgili 2015 Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından yeteneğinin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Gelişme sonrası Mor kulüpten ayrılmak durumunda kalmıştır. Sonrasında Emre Mor, bonservissiz olarak Danimarka'nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımında forma giymeye devam etmiştir.

2015 senesinde Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında genç futbolcu kadroya alınmıştır ve 84. dakikada oyuna dahil olmuştur. 28 Şubat 2015 tarihinde ise genç isim Viborg FF ile beraber oynanan maçta futbol kariyerinde ilk defa ilk golünü atmıştır. İspanyol takımı Celta Vigo ile anlaşan isim, sonrasında 2019 senesinin yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmıştır.

Emre Mor, 26 Ağustos 2021 tarihinde sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralanmıştır. Futbolcu, şimdilerde ise kariyerini Karagümrük'te devam ettirmektedir.


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Emre Mor Fenerbahçe Futbol Kulübü
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