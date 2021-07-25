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Emre Mor, Mino Raiola ile anlaştı! Yeni kulüp arıyor

25.07.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celta Vigo'da bir türlü beklentileri karşılayamayan ve kiralık gittiği kulüplerde de kendini gösteremeyen Emre Mor geleceği hakkında konuştu.

Emre Mor, Mino Raiola ile anlaştı! Yeni kulüp arıyor

İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'nun 2017 yılında 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Emre Mor, geleceğiyle ilgili olarak önemli bir hamle yaptı.

Celta Vigo ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Emre Mor, Marioa Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Erlin Haaland, Paul Pogba gibi isimlerin menajerliğini yapan dünyaca ünlü Mino Raiola ile anlaştı.

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Bu kararıyla ilgili olarak açıklama yapan Emre Mor "Başka bir kulüpte yeniden başlamak için Mino Raiola ile anlaştım. Muhtemelen dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim. Beni güzel bir projenin parçası olacağım yere götürmek için çalışıyor." dedi.

24 yaşındaki futbolcu "Şu an yeni bir ortamda, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum. Tekrardan en iyi halimi gösterme zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Emre Mor ayrıca "Celta Vigo bonservissiz ayrılmama izin verdi. Eğer bir çözüm bulamazsak, takımda şans bulmak için her şeyi yapacağım. Benim için önemli olan para değil. Yeni takımımda paraya değil forma giymeye önem vereceğim. Beni eski günlerime döndürecek, kariyerimin yeniden başlamasına olanak sağlayacak bir takıma gideceğim." açıklamasını yaptı.

Celta Vigo'nun daha önce Galatasaray ve Olympiakos'a kiraladığı Emre Mor, 2017'den bu yana İspanyol ekibinde toplam 52 maçta görev yaptı. Emre Mor bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Öte yandan Emre Mor geçen sezon 12 maçta toplam 623 dakika süre aldı.

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Emre Mor
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