Emre Sakçı, Uluslar Yüzme Ligi 100 metre kurbağalamada birinci oldu!

Uluslararası Yüzme Ligi'ndeki son yarışına bugün çıkan rekortmen yüzücümüz Emre Sakçı, 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında 56.51’lik derecesiyle bir kez daha birinci oldu.
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