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  4. Emre Sakçı, Uluslar Yüzme Ligi 100 metre kurbağalamada birinci oldu!

Emre Sakçı, Uluslar Yüzme Ligi 100 metre kurbağalamada birinci oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.11.2020 22:24 | Son Güncelleme

Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'ndeki son yarışta Fenerbahçe sporcusu milli yüzücümüz Emre Sakçı, 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında 56.51’lik derecesiyle bir kez daha birinci oldu.

Emre Sakçı, Uluslar Yüzme Ligi 100 metre kurbağalamada birinci oldu!

Uluslararası Yüzme Ligi'ndeki son yarışına bugün çıkan rekortmen yüzücümüz Emre Sakçı, 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında 56.51’lik derecesiyle bir kez daha birinci oldu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
milli sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dilerim.
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