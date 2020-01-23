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Emre Taşdemir, ilk antrenmanına çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emre Taşdemir Kayseri’ye geldi.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’dan bir transfer daha.

Hes Kablo Kayserispor’un Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emre Taşdemir Kayseri’ye geldi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’dan bir transfer daha. Galatasaray’da fazla forma şansı bulamayan Emre Taşdemir, 6 aylığına Sarı-Kırmızılı takıma kiralandı.
Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı. Bugün saat 14.00’de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir’in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.

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Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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