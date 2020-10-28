Emre, Volkan ve Alex... İşte jübile maçının detayları!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Haber Global'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Emre Belözoğlu, Alex ve Volkan'ın yer alacağo jübile maçının detaylarını açıkladı...

Jübile maçına artık yönetici kafasıyla baktığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Jübile yapmazsan içinde ukde kalır mı?" sorusuna "Jübile yapmazsam kalmaz ama YouTube'da yayınlanıp rekor kırmazsa o zaman ukde kalır. Şöhretler karması gibi bir maç düzenlenecek bu da YouTube üzerinden yayınlanacak. Bizim içinde tekrar futbol oynamaya bir sebep." dedi.

