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En favori yarışmacılardandı! MasterChef All Star'da En favori yarışmacılardandı!! Sosyal medyadan destek yağdı

27.11.2023 00:33 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Bir hafta boyunca verilen kıyasıya mücadelenin ardın bir yarışmacı yarışmaya veda etti. Dilara, Alican, Batuhan, Barbaros, Hasan ve Esra'nın potada olduğu gecede ilginç anlar da yaşandı.

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen eleme gecesine bir yenisi daha eklendi. Yarışmacıların son 11'e kalabilmek için verdikleri mücadelenin sonucunda bir isim yarışmaya veda etti.

ZORLU MÜCADELE

Her bölümüyle büyük izlenme oranlarını yakalayan MasterChef All Star, yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Sayının azalmasıyla birlikte ilk kez 6 kişilik oynanan eleme oyununun ilk etabında botarga ve kuzu kulağıyla yaratıcılık tabağı yaptı.

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İkinci etaba kalan Dilara, Esra, Batuhan ve Alican ise Şef Danilo Zanna'nın 'Linguistica' adlı tabağını yaptılar.

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ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Gecenin sonunda ise tabağını en başarısız yapan isim Alican oldu. Tabağını yaparken de bir talihsizliğe uğrayan Alican Sabunsoy, Masterchef All Star'ın 17. olarak yarışmaya veda etti.

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Somer Şef'in Alican için 'Senin herkesten ayrı olarak bir mücadelen var. Bir de hastalığınla mücadele ediyorsun. Stresten uzak durman gerekirken daha da mücadele ediyorsun. bu da hırsını gösterir' cümlesi yarışmacı ile ilgili dikkat çeken bir detay oldu.

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Sosyal medyada güçlü bir destekçiye sahip olan MasterChef Alican'a adeta destek yağdı. Alican'ın elendiğini gören birçok kullanıcı, 'Senin için izliyorduk' yorumlarında bulundu.

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HASTALIĞI GÜNDEM OLDU

İlk olarak 2019 sezonunda yarışan ve Cemre Uyanık ile final oynayan Alican Sabunsoy, bu sezon bir hastalığı olduğundan bahsetti.

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Herediter Anjioödem hastalığına sahip olan MasterChef Alican, strese bağlı bir hastalığa sahip olmasına rağmen aşçılığı sevdiği için mesleği bırakmadığını açıklamıştı.

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Danilo Şef ile arası iyi olan Alican veda konuşması sırasında herkersi duygulandırdı. Şeflerin gözyaşlarını tutamadığı gecede, programın izleyicilerinden de yarışmacıya destek yağdı.

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