Ender Arslan: Takıma faydalı olduğumu düşünüyorum

Frutti Extra Bursaspor’un başarılı kaptanı Ender Arslan, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Basın mensuplarıyla bir araya gelen 36 yaşındaki Arslan, bir süre daha basketbola devam edeceğine dair mesajlar verirken, takımın genel durumu da değerlendirdi.

Ligin başından beri çok iyi performans gösterdiklerini belirten Arslan, “Önemli deplasman galibiyetleri aldık. Üst sıralardaki iddialı takımları çok zorladık. Lige başlarken konum belirlemedik. Tek odaklandığımız şey mücadele etmek. Bursaspor taraftarları tribüne geldiği zaman mücadeleden memnun şekilde ayrılması önemlidir. Şu ana kadar bunu iyi yaptık. Önümüzdeki maçı da alırsak bizim için çok iyi 10 hafta geçmiş olur” dedi.

"LİGİN EN DÜŞÜK BÜTÇELİ İKİNCİ TAKIMIYIZ"

Hedef belirlemeyi doğru bulmadığını dile getiren kaptan Arslan, “Ligin en düşük bütçeli ikinci takımıyız. Bu durumdayken hedef belirlemek doğru olmaz. Çok iyi çalışıyoruz. İyi bir aile ortama var. İç sahadaki bütün maçlarımızı kazanmak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Bunları kazandığımız zaman play-off yaparız. Başka bir havaya girersek bizim için hüsran da olabilir. Biz mücadelemizi sergileyip, bitirebileceğimiz en üst noktada ligi tamamlayacağız” diye konuştu.