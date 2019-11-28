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Ender Arslan: Takıma faydalı olduğumu düşünüyorum

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 28.11.2019 08:50 | Son Güncelleme

Furitti Extra Bursaspor’un tecrübeli kaptanı Ender Arslan, “Vücudumun gitmediğini hissettiğim an basketbolu bırakırım. Ama şu anda öyle bir durum yok. Takıma, faydalı olduğumu düşünüyorum” dedi.

Ender Arslan: Takıma faydalı olduğumu düşünüyorum

Frutti Extra Bursaspor’un başarılı kaptanı Ender Arslan, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Basın mensuplarıyla bir araya gelen 36 yaşındaki Arslan, bir süre daha basketbola devam edeceğine dair mesajlar verirken, takımın genel durumu da değerlendirdi.

Ligin başından beri çok iyi performans gösterdiklerini belirten Arslan, “Önemli deplasman galibiyetleri aldık. Üst sıralardaki iddialı takımları çok zorladık. Lige başlarken konum belirlemedik. Tek odaklandığımız şey mücadele etmek. Bursaspor taraftarları tribüne geldiği zaman mücadeleden memnun şekilde ayrılması önemlidir. Şu ana kadar bunu iyi yaptık. Önümüzdeki maçı da alırsak bizim için çok iyi 10 hafta geçmiş olur” dedi.

"LİGİN EN DÜŞÜK BÜTÇELİ İKİNCİ TAKIMIYIZ"

Hedef belirlemeyi doğru bulmadığını dile getiren kaptan Arslan, “Ligin en düşük bütçeli ikinci takımıyız. Bu durumdayken hedef belirlemek doğru olmaz. Çok iyi çalışıyoruz. İyi bir aile ortama var. İç sahadaki bütün maçlarımızı kazanmak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Bunları kazandığımız zaman play-off yaparız. Başka bir havaya girersek bizim için hüsran da olabilir. Biz mücadelemizi sergileyip, bitirebileceğimiz en üst noktada ligi tamamlayacağız” diye konuştu.

"TARAFTAR MÜTHİŞ BİR İTİCİ GÜÇ"

Taraftarın müthiş bir itici güç olduğuna işaret eden Arslan, “Çok güzel atmosfer oluyor. Şu ana kadar maçlarımızı hep dolu oynadık. Taraftarlarımızın desteklerini hep bekliyoruz. Uzun yıllardır böyle seyircili bir takımda oynamıyordum. Bu, işi daha keyifli hale getiriyor. Biz taraftarımızın desteğinden çok memnunuz. İnşallah artarak devam eder ve biz de mücadelemizle gururlandırırız” ifadelerini kullandı.

Fiziki olarak kendini iyi hissettiğini sözlerine ekleyen tecrübeli basketbolcu, “Kendime hedef belirlemedim. Vücudumun gitmediğini hissettiğim an basketbolu bırakırım. Ama şu anda öyle bir durum yok. Takıma faydalı olduğumu düşünüyorum. Benim işim hem saha içi hem saha dışı. Şu an için her şey iyi gidiyor. Ben kendim hakkımda konuşmayı fazla sevmiyorum. Elimden gelen mücadeleyi sergilemeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarımdan biraz daha tecrübeliyim. Onlara performansımla örnek olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Furitti Extra Bursaspor ender arslan Türkiye Basketbol Ligi

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