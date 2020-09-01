Enerji sektöründeki kadınlardan "altyapı ve dijitalleşme" vurgusu

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Genel Sekreteri Berke Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde altyapı olanakları sayesinde enerji sektöründe hizmetlerin aksamadığını belirterek, "Bu süreçte enerji sektöründeki altyapı ve dijitalleşmenin önemi ortaya çıktı." dedi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesintisiz hizmet veren enerji sektöründeki çalışanların bu süreçte de kadın-erkek ayırımı olmaksızın sistem ve işletim güvenliği için çaba sarf ettiğini belirtti.

Bilgisayar ve donanım altyapısı sayesinde, birçok personelin evden çalışma imkanı bulduğunu aktaran Aygün, "Kovid-19 salgını, enerji sektörünün, sağlık ve gıda sektörü gibi öncelikli ve hayati öneme sahip olduğunu ortaya çıkardı. Enerji sektöründe altyapı olanakları sayesinde hizmette aksama, enerjide azalma ya da yokluk hissedilmedi. Bu süreçte enerji sektöründeki altyapı ve dijitalleşmenin önemi ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Aygün, salgın sürecinde çalışanların bir kısmının evden çalıştığına işaret ederek, şöyle konuştu: