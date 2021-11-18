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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, KTÜ'de akademisyenlerle buluştu:

18.11.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üç temel ayak üzerinde yürüyen milli enerji ve maden politikamızın arz güvenliği ayağı, gayet sağlam bir şekilde devam ediyor" - "Kapılarımız herkese açık, buyurun gelin, anlatın, biz anlayışlı insanlarız, anlarız ve yardımcı oluruz her konuda"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, "Üç temel ayak üzerinde yürüyen milli enerji ve maden politikamızın arz güvenliği ayağı, gayet sağlam bir şekilde devam ediyor." dedi.

Kalaycı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Akademisyenler ile Buluşuyor" adlı etkinlikte Bakanlığının 2017 yılında kabul edilen milli enerji ve maden politikası çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Bu politikanın üç temel ayağı olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Enerjide arz güvenliği, elektrikte arz güvenliği, doğal gazda arz güvenliği. Hakikaten elektrikte gurur verici bir durumdayız. 100 bin megavatlık kurulu gücümüz var, bunun yarısı kullanılıyor, dolayısıyla ihtiyacımızın bir katı kadar daha kurulu gücümüz var. Yaklaşık 100 bin megavat, 98 bin küsur, bu kurulu gücün yüzde 50'si de yerli ve yenilenebilir kaynak, bu da gurur verici, son yıllarda da bu konuda çok ciddi ivmeler kazanıldı." dedi.

Kalaycı, doğal gazda arz güvenliği anlamında sıkıntı yaşanmayacağını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi araştırmalarımız da var, olumlu aldığımız neticeler de var. Sakarya Gaz Sahası ile ilgili hepimizi gururlandıran çok güzel haberler aldık, inşallah almaya da devam edeceğiz. Araştırma filolarımızı da gemi filolarımızı da büyütüyoruz, yine Cumhurbaşkanımız filomuza yeni bir gemi eklendiğini dile getirdi. Dolayısıyla üç temel ayak üzerinde yürüyen milli enerji ve maden politikamızın arz güvenliği ayağı, gayet sağlam bir şekilde devam ediyor. İkinci ayağı ise etkin işleyen piyasalar. Bu da çok verimli ve etkin şekilde devam ediyor. Milli kaynaklardan sonuna kadar yararlanma çalışmalarımız da devam ediyor."

Akademisyenlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Kalaycı, "Bu toplantının olumlu neticeler doğurmasını temenni ediyorum. Kapılarımız herkese açık, buyurun gelin, anlatın, biz anlayışlı insanlarız, anlarız ve yardımcı oluruz her konuda." diye konuştu.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de katılımcılara Türkiye'nin bor potansiyeline ve dünyadaki bor piyasasına ilişkin bilgi verdi, kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Üniversitelerden, akademisyenlerden proje beklediklerini vurgulayan Keleşer, projeleri desteklemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

TENMAK BOREN Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu da bor konusunda alınması gereken uzun bir yol olduğuna işaret ederek, kurumların çalışmalarına araştırmacıların destek vermesinin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kalaycı, Keleşer ve KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu'nun yönettiği etkinlik, Prof. Dr. Okumuş tarafından Kalaycı, Keleşer ve Yörükoğlu'na plaket verilmesiyle sona erdi.

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