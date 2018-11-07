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Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic'e "çocuklara kötü örnek oluyorlar" gerekçesiyle Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından dava açıldı.

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocukların üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri anlattı ve Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a karşı birlik olma duyurusu yaptı.

Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocuklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri anlatarak, bunun için harekete geçilmesi için yetkililere ve ailelere çağrıda bulundu. Nacar, “Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı.

Sosyal medya ve dijital çağ hayatımıza girdiğinden beri, bunların olumlu yönde etkilerini değil, olumsuz yönde etkilerini almaya başladık. İşte bunlardan biri fenomenler. Vazgeçilmez fenomenler. Fenomenlerden birisi olan Enes Batur'a, biz dernek üzerinden yine ailelerden gelen şikayetler üzerine hemen açmadık tabi önce araştırdık baktık doğruluk paylarına baktık. Baktık ki gerçekten çok korkunç bir derecede sosyal medyayı 18 yaş altında olan çocuklarımız takip ediyor. Bunlar psikolojik olarak, hem pedagogların kontrolünde olması gerekiyor. Hem de anne babaların kontrolüne alınması lazım” diye konuştu.

‘SİZE BİRİLERİNİN DUR DEMESİ LAZIM'

Nacar sözlerini şöyle sürdürdü: “Kerimcan kim, Enes Batur kim? Dolayısıyla Murat Övüş diye beyefendi çıkmış bilmem ne kelimeler kullanıyor. Danla Bilic aynı şekilde. Bir peynir lafı yaptı bir tuvalet lafı yaptı hep küfürler. Size birilerinin dur demesi lazım. Elinizi çocuklarımızın üzerinden çekin ve para uğruna harcamayın.

Sekiz yaşında bir erkek çocuğu Kerimcan’ı izleyerek ruj sürebiliyorsa, bu çocuğun ilerisini düşünün. 18 yaşın altındaki çocukların bu paylaşımlara dikkat etmesi lazım.”

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
hay allah razı olsun ya,çok şükür,inşallah bir sonuca bağlanır...
bence sen önce çocuğunun elinden tableti telefonu al.
@erturkergenc işte bir chp seçmeni örneği
Çok doğru tespit ve de doğru bir karar... Bunlarla da kalmamalı, youtube de milyonlar kazanmak için çocukları ve gençleri kullanan bu tarz saçma sapan videolar paylaşan bu kişiler ve diğerleri hakkında da yaptırım uygulanmalı ve bu kanallar en kısa zamanda kapatılmalı
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