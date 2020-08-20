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Enes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Şaşırtan detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Youtube videolarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Enes Batur yeni bir aşka yelken açtı. Enes Batur'un Ecenaz Üçer ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Bu haberden sonra Ecenaz Üçer kimdir sorusu merak konusu oldu.

Enes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Şaşırtan detay

Oyuncu Damla Aslanalp ile ilişkisini bitiren Enes Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte ilk kez görüntülendi. Enes Batur ile yeni sevgilisi Ecenaz Üçer, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı kameralara takıldılar.

Snob Magazin'in duyurduğu bu aşk sonrası Ecenaz Üçer'in kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu. Ecenaz Üçer, hakkında pek bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Peki Enes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? İşte ayrıntılar...

ENES BATUR (2) SON

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

23 yaşında olan Ecenaz Üçer, Eskişehir doğumlu. Genç oyuncu, Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü öğrencisi. Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

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Genç oyuncunun Aralık 2018'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katıldığı da ortaya çıktı.

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