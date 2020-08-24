YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Engelli dostlarına bakıcılık yapıyor

Engelli dostlarına bakıcılık yapıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Eskişehir’de engelli sokak hayvanlarını çalıştığı iş yerinin bahçesine toplayan hayvansever kadın herkese örnek oluyor.Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneğinin başkanlığınıda yapan Nesrin Çiçek, sokakta bulunan engelli bir çok hayvana bakıcılık yapıyor.

Engelli dostlarına bakıcılık yapıyor

Eskişehir’de engelli sokak hayvanlarını çalıştığı iş yerinin bahçesine toplayan hayvansever kadın herkese örnek oluyor.
Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneğinin başkanlığınıda yapan Nesrin Çiçek, sokakta bulunan engelli bir çok hayvana bakıcılık yapıyor. Vücutlarında engel bulunan köpekler hayata Çiçek sayesinde tutunuyor. Sokaklarda engelli hayvanların yaşamasının zor olduğunu belirten Nesrin Çiçek, herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi. Çiçek, “Ben imkanlarım dahilinde engelli dostlarımıza yardım ediyorum. Bazısının ayağı yok. Bazısı görmüyor. Bakımlarını ve yiyeceklerini kontrol ediyorum. Herkesin özellikle engelli sokak hayvanlarına yardım etmesi gerekiyor. Onların hayatta tutunması buna bağlı” dedi.

Engelli dostlarına bakıcılık yapıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Aydın’da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Aydın’da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
13:05
İkindi
16:49
Akşam
19:49
Yatsı
21:14

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Ekim Eczanesi
Odunpazari
Selin Eczanesi
Tepebasi
Şafak Eczanesi
Tepebasi
Asil Eczanesi
Odunpazari
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
Meriç Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı
Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı
İstasyon Köprüsü Yıkımına Başlandı
İstasyon Köprüsü Yıkımına Başlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.