Engelli kızı ile birlikte evinin yolunun yapılmasını bekliyor

Trabzon’un Araklı ilçesinin Çankaya mahallesi Kadakal mevkiinde engelli kızı ile birlikte yaşayan 60 yaşındaki Emine Tandoğan, evinin yolunun yapılmasını bekliyor.

2 yıl önce kaymakamlık tarafından evine yol vurulduğunu ancak bakımsızlık nedeniyle yolun yeniden kullanılamaz hale geldiğini belirten Tandoğan, yol çilesinin bitmesini bekliyor.

Ailenin sorunları ile ilgilenen Tandoğan’ın akrabası Servet Tandoğan “Emine Tandoğan halamdır. Evinin yolu olmadığı için Trabzon’a taşındılar fakat engelli kızı Elif’i Trabzon’da evde tutmak da zorluk çektikleri için tekrar köye dönmek zorunda kaldılar. 2018’de sorunlarını bilen dönemin Araklı kaymakamı ’Ev tutup şehre yerleştirelim’ diye söyledi fakat halam hem Elif hem de maddi imkanlardan dolayı kabul etmedi" dedi.

Kendileri gibi 4 evin daha aynı sorunu yaşadığını belirten Emine Tandoğan ise hasta ve yatalak eşi ve engelli kızı için evlerine doğru dürüst yol olmadığı için ambulansın gelemediğini belirterek devlet yetkililerinden 6 km’lik yolun tamamlanması için yardım istedi.

