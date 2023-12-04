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Engelliler Günü’nde Talas’tan iki sürpriz birden

04.12.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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Engellilere yönelik yaptığı faaliyetlerle dikkat çeken Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yine önemli bir hizmeti duyurdu.

Engelliler Günü’nde Talas’tan iki sürpriz birden

Belediye atölyesinde üretilen güneş enerjisi ile şarj olan engelli aracı ile uzaktan kumandalı refakatçi aracının tanıtımı yapıldı.

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Talas Belediyesi Teknik Birimler Atölyesi Engelli Aracı Bakım ve Onarım Ünitesinde bir program düzenlendi. Programa Talas Belediye Başkan Yardımcıları Koray Kök ve Ali Küçükoğlu ile birlikte, birim müdürleri, engelliler ve aileleri katıldı. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök; “İnsanların sizleri önemseyerek hizmetler sunması, sizlerin de toplumun bir parçası olduğunu unutmaması gerekiyor. Bu amaçla her sene bir gün kutlanıyor ama bu hayatın içinde olan sizlersiniz. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey göreve geldiği günlerde ilk yaptığı işlerden biri engelli araçlarının bakım onarım atölyesini kurmak oldu. Ufak bir atölyede başladığımız işte bugün yeni bir atölyeye sahip olduk. Üç yıl içinde 970 engelli aracının bakım, onarım ve tamirini yaptık. Dolayısıyla bizler sizlere bir telefon kadar uzağız” dedi. Engelliler adına konuşan Yeter Ergün; “Bütün engelli camiası ve dostlarım adına öncelikle sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Buraya hazırlayarak bizlerin özgürce dışarı çıkmasını sağladığı, aracımız bozulduğunda 5 dakika içinde gelip getirip yapıp bize teslim ettiği için çok mutluyuz. Allah bin kere razı olsun diyorum. İyi ki varlar. Sizlerin sayesinde dışarı çıkıyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Engelli yakını Gülşah Terim de, “Ben de böyle bir hizmetin olduğunu yeni öğrendim. Çok memnun oldum ilimiz için de. Diğer iller için de örnek olmasını çok istiyorum” diye konuştu. Bir başka engelli Hacı Nuh Terkeşti ise “Belediye başkanımızdan, başkan yardımcılarımızdan, atölyede hizmet veren görevlilerden herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir hizmet” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Engelli Atölyesi Bakım ve Onarım Ünitesinde üretilen güneş enerjisi ile şarj olan engelli aracı ile uzaktan kumandalı refakatçi aracı tanıtıldı. Bir engelli yakını tarafından aracı bindirilerek test edildi. Ayrıca programda engelli araçlarının bakım ve onarımı için özel hazırlanan aracın da engellilerce testi yapıldı.

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