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  4. ‘Engelsiz Yaşam Akademisi’nin işletme hakkı yeniden belediyede

‘Engelsiz Yaşam Akademisi’nin işletme hakkı yeniden belediyede

VAN HABERLERİ  | 14.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Engelsiz Yaşam Akademisinin işletmesi yeniden İpekyolu Belediyesine devredildi.Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, işletme hakkı yeniden alınan Engelsiz Yaşam Akademisinde incelemelerde bulundu.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Engelsiz Yaşam Akademisinin işletmesi yeniden İpekyolu Belediyesine devredildi.
Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, işletme hakkı yeniden alınan Engelsiz Yaşam Akademisinde incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde Engelsiz Yaşam Akademisine gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan ile beraberindekiler, burada merkezle ilgili bilgi aldı. Merkezin mevcut durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Aslan, "Şu an Engelsiz Yaşam Akademisinde 3 koldan çalışan personelimiz var. Tam kapasiteyle kullanıldığında 600 engelliye hizmet verecek bir kapasiteye sahiptir. Bugünden itibaren hem açacağımız yeni kurslarla hem belediyemizin imkanlarıyla verilecek desteklerle şu anki sayı hızla yükselecektir. İlimizin birçok ilçesinden kurumumuza gelen engelli bireyler var. Engelli ailelere bir nefes aldırma ve hayata bağlama adına bu merkezimiz çok önem arz ediyor” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından konferans salonuna geçen Kaymakam Aslan, düzenlenen “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” etkinliğine katıldı. Burada engellilerin seslendirdiği eserleri dinleyen Kaymakam Aslan, daha sonra atölyeleri gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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