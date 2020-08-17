Enuygun.com'dan 7 bölgenin en iyi fotoğraf çekilecek noktaları

Işığın ve insan hikayelerinin, tarihi kalıntıların ve kültürel zenginliklerin peşinde koşan fotoğraf gezginleri için İstanbul, biçilmiş kaftan... Turistlerin gözdesi, muazzam fotoğraflar çekmek isteyenlerin en favori yerlerinden biri olan Sultan Ahmet Camisi, en otantik ve en renkli kareler için muazzam bir yer olan Kapalıçarşı, rengarenk dünyasını kendi mistik dokusuyla birleştiren Balat ve Beyoğlu sokakları bunlardan birkaçı... Ayrıca, Çukurcuma'daki antikacılar ve eskiciler, Samatya'daki balıkçılar da fotoğraf makineleri için ideal kareleri sunacak destinasyonlardan...

7 farklı bölgesinde konuklarına bambaşka deneyimler yaşatan Türkiye, fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinde yer alan, kadim kültürlerin izlerini taşıyan şehirler ise fotoğraf çekmeyi seven gezginlere muhteşem kareler sunuyor.

Enuygun.com açıklamasına göre, Akdeniz'den Ege'ye, Güneydoğu Anadolu'dan Karadeniz'e kadar her bölgesinde bambaşka güzellikleri barındıran Türkiye, fotoğraf çekmeyi seven gezginlere sınırsız olanaklar sunuyor.

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü'ne özel Kapadokya'dan Mardin'e, İstanbul'dan Artvin'e kadar Türkiye'nin 7 bölgesinde en iyi fotoğraf çekilecek noktaları derledi.

Yedigöller ve Abant'ta doğa, fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler vadediyor. Marmara Bölgesi'nde gezilecek yerler listesinde Bursa-Cumalıkazık, Sapanca, Maşukiye, Kartepe, Uludağ ve Kartalkaya da yer alıyor.

- Ege Bölgesi

Ege Bölgesi, antik uygarlıklardan kalan yerleşimleri ve kalıntıları ile fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri.

Balıkesir ise doğal güzellikleriyle konuklarını kendine hayran bırakan bir il. Türkiye'nin oksijen deposu Kazdağı Milli Parkı'na ev sahipliği yapan bu şehir, Ayvalık ve Cunda'nın tarihi sokaklarında unutulmaz kareler yakalamayı sağlıyor. Şeytan Sofrası ve Hasan Boğuldu Şelalesi de fotoğraf tutkunlarının uğradığı noktaların başında geliyor.

Arkeolojik buluntulara göre tarihi İ.Ö. 5000 yıllarına kadar dayanan Efes Antik Kenti, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarında bulunan Mykale Dağı'nın yamaçlarına kurulu Priene Antik Kenti de tarihsever fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Meşhur Ege köyleri de fotoğraf tutkunlarının unutulmaz anları yakalamasını sağlıyor.