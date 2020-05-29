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Erciş Belediyesi camileri dezenfekte etti

VAN HABERLERİ  | 29.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.Cuma namazında Erciş İlçe Müftülüğünce belirlenecek açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uyularak Cuma namazları eda edilecek.

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.
Cuma namazında Erciş İlçe Müftülüğünce belirlenecek açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uyularak Cuma namazları eda edilecek. Namazlarını eda edecek vatandaşlar; maske takarak ve yanlarında getirecekleri seccadelerde namazlarını eda edebilecek. İkindi namazıyla birlikte aynı kurallar çerçevesinde cami içlerinde cemaatle namaz kılınabilecek. Erciş Belediyesi ekipleri de kılınacak namaz öncesinde camileri dezenfekte ederek ibadete hazır hale getirdi.

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Ipekyolu
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