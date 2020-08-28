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Erciş’te 69 dairelik polis lojmanı yapılıyor

VAN HABERLERİ  | 28.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında emniyet mensuplarının faydalanacağı 69 adet polis lojmanı yapılıyor.Sahilkent Mahallesi’nde 8 bin 500 metrekarelik alan üzerine bütün sosyal donatılarıyla yapılan polis lojmanı inşaatında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas incelemelerde bulundu.

Van’ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında emniyet mensuplarının faydalanacağı 69 adet polis lojmanı yapılıyor.
Sahilkent Mahallesi’nde 8 bin 500 metrekarelik alan üzerine bütün sosyal donatılarıyla yapılan polis lojmanı inşaatında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında yeni yapılan binanın emniyet mensuplarına hayırlı olması dileklerinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “İnşallah Erciş’imizin eksiklerini tek tek tespit edip bu bağlamda gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmasında depreme dayanıklı ve son teknolojiyle yapılan binanın hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “AK Parti’nin 18 yılda yapmış olduğu yatırımlardan bir tanesi de budur. Milletiyle, devletiyle, vatandaşıyla el ele vererek sıkıntıların giderilmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.

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