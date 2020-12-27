YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Erciş’te metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Erciş’te metruk binaların yıkımına devam ediliyor

VAN HABERLERİ  | 27.12.2020 16:53 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği hafta sonunda Erciş’te, risk oluşturan metruk binaların yıkımına da devam ediliyor.

Van’ın Erciş ilçesinde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği hafta sonunda Erciş’te, risk oluşturan metruk binaların yıkımına da devam ediliyor. Bina sahiplerinin Erciş Belediyesi’ne müracaatları doğrultusunda Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından binalar kontrollü bir şekilde yakılarak ortadan kaldırılıyor. Rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalarla, can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıların kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilirken şehirdeki görüntü kirliliği de ortadan kaldırılıyor. 2019 yılında başlanan çalışmalar ile şu ana kadar 190 metruk binanın yıkımı gerçekleştirilirken 2021 yılında da çalışmaların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
05:48
Sabah
07:16
Öğle
12:13
İkindi
14:39
Akşam
16:59
Yatsı
18:22

Van Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.